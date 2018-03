விழுப்புரம்: உளுந்தூர்பேட்டை அருகே புகைப்பட்டியில் முறையாக குடிநீர் வழங்க கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சாலை மறியல் போராட்டத்தால் திருக்கோவிலூர் – திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Ulundurpet road blockade demanding drinking water near the village people

