ராமநாதபுரத்தில் அரசு உப்பு நிறுவன தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தம்

ராமநாதபுரம்: வாலிநோக்கம் அரசு உப்பு நிறுவன தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். உப்பு சுத்தகரிப்பு நிலையத்தை தனியார் நிறுவனத்துக்கு தர எதிர்ப்பு தெரிவித்து வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்தத்தால் நாளொன்றுக்கு சுமார் ரூ.40 லட்சம் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படும்.

Source: Dinakaran

English summary

Salt company workers strike in ramanathapuram

Ramnad: valinokkam salt company workers have been involved in the strike movement. Salt r