சேலம்: புதுச்சத்திரம் பகுதியில் சாலையோர பள்ளத்தில் இருசக்கர வாகனம் கவிழ்ந்த விபத்தில் 2 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். விபத்தில் உயிரிழந்த சரவணன், பூங்கொடியின் உடல்களை கைப்பற்றி புதுச்சத்திரம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

At Salem road accident: 2 kills

