தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கப் பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The Government ignored the struggle of classes for college students

Government Polytechnic College in Tuticorin, thoothukudi: students have boycotted classes in struggle (d)