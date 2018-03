விழுப்புரத்தில் புதிய நீதிமன்ற கட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா: இந்திரா பானர்ஜி பங்கேற்பு

விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் ரூ.22.54 கோடியில் குடும்பநல நீதிமன்றம், கூடுதல் நீதிமன்ற கட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்று வருகிறது. 12 நீதிமன்ற கட்டடங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி பங்கேற்றுள்ளார். நீதித்துறை சுதந்திரமாகவும், தன்னிச்சையாகவும் செயல்பட வேண்டும் என்று தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி கூறியுள்ளார். தீர்ப்பு நியாயமாக, உண்மையாக இருக்க வேண்டும், வழங்கிய பிறகு தீர்ப்பு குறித்து விளக்க வாய்ப்பு கிடைக்காது. நீதிபதிகள் வழங்கக் கூடிய தீர்ப்பு பேசும் அளவுக்கு இருக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி கூறியுள்ளார். அடிக்கல் நாட்டு விழா நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சசிதரன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர்.

