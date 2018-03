ஸ்டாலின் கனவு கானல் நீராகும்: கோவை திருமண விழாவில் முதல்வர் கே.பழனிசாமி கருத்து

அதிமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்ற திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் கனவு, கானல் நீராகவே இருக்கும் என்று தமிழக முதல்வர் கே.பழனிசாமி தெரிவித்தார்.

கோவை தொண்டாமுத்தூரில் ரூ.130.46 கோடி மதிப்பிலான புதிய கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம், உக்கடத்தில் ரூ.215.51 கோடியில் உக்கடம்-ஆத்துப்பாலம் மேம்பாலம் ஆகிய பணிகளுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா மற்றும் அதிமுக சார்பில் 86 ஜோடி மணமக்களுக்கு, 70 வகை சீர்வரிசைப் பொருட்களுடன் திருமண விழா நேற்று நடைபெற்றது.

புதிய திட்டங்களை தொடங்கிவைத்தும், திருமணங்களை நடத்திவைத்தும் முதல்வர் கே.பழனிசாமி பேசியதாவது:

யார் யாரோ மதங்களைப் பற்றிப் பேசுகிறார்கள். ஆனால், மதச்சார்பற்ற அரசு என்றால் அது அதிமுகதான். தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு பேணிக்காக்கப்படுகிறது.

ஆட்சியை அசைக்க முடியாது

‘சொடக்கு போடும் நேரத்தில் அதிமுக ஆட்சியை அகற்றுவோம்’ என்று திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார். கடப்பாரை போட்டு நெம்பினால்கூட இந்த ஆட்சியை அசைக்க முடியாது. அதிமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டுமென ஏற்கெனவே அவர் எடுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் தோற்றுவிட்டன. அவரது கனவு கானல் நீராகவே இருக்கும்.

உச்ச நீதிமன்ற கெடு முடிவதற்குள் மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காவிட்டால், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்வோம். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க தமிழக அரசு அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளும்.

மெட்ரோ ரயில் திட்டம்

கோவை, மதுரை, சேலம் உள்ளிட்ட நகரங்களில் ‘ஏர்போர்ட்’ போல ‘பஸ் போர்ட்’ அமைக்கப்படும். கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் என்றார்.

துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசும்போது, ‘ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்தபோது, ஏழைகளுக்கு உதவுமாறு கூறினார். ஆனால் சில தலைவர்கள் பிறந்த நாளன்று பரிசுகள் வாங்கிக் குவிக்கின்றனர். எந்தக் கொம்பனாலும் அதிமுகவையும், ஆட்சியையும் ஒழிக்க முடியாது. எங்களிடம் இருந்து பிரிந்து சென்ற சிலருக்கு, புதிய அணி என்ற அங்கீகாரம்தான் கிடைத்துள்ளது. அதுவும் விரைவில் காணாமல் போய்விடும்’ என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

Stalin is a dream wedding ceremony in Coimbatore: Mirage water Chief Minister k. Palaniswami views

The DMK, AIADMK regime should act to remove Chairman of MK Stalin would remain a dream, kaanal Neer in Tamil Nadu