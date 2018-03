ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர்: மார்ச் 29ம் தேதி முதல் 4 நாட்கள் சதுரகிரி மலைக்கு செல்ல வனத்துறையினர் அனுமதி அளித்துள்ளனர். பிரதோஷம், பவுர்ணமியை ஒட்டி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயிலுக்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

Go to the mountain for pilgrims sadhuragiri once permission

Date: March 29, the first 4 days of srivilliputtur sadhuragiri once to go to the mountains, the forest Department has permitted