பாஜக எம்.பி. அறக்கட்டளை வழங்கிய விருதை ஏற்க ஐபிஎஸ் அதிகாரி ரூபா மறுப்பு

சசிகலாவின் சிறை முறைகேட்டை அம்பலப்படுத்திய பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ரூபா, பாஜக எம்பிக்கு நெருக்கமான அறக்கட்டளை வழங்கிய விருதை ஏற்க மறுத்துவிட்டார்.

கர்நாடக சிறை துறை டிஐஜியாக இருந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி ரூபா, பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் உள்ள சசிகலா உயர் அதிகாரிகளுக்கு ரூ. 2 கோடி லஞ்சம் கொடுத்து சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருவதை ஆதாரங்களுடன் வெளியிட்டார். இதனால் ரூபா பெங்களூரு மாநகர போக்குவரத்து துறைக்கு மாற்றப்பட்டார். அரசியல் செல்வாக்கு மிகுந்த சசிகலாவுக்கு எதிராகவும், அதிகாரம் மிகுந்த உயரதிகாரி சத்தியநாராயண ராவையும் துணிச்சலாக எதிர்த்ததால் ரூபா நாடு முழுவதும் அறியப்பட்டார். ரூபாவின் சிறப்பான பணியை பாராட்டி கர்நாடக அரசும், சில தனியார் நிறுவனங்களும் அவருக்கு விருதுகளை அளித்துள்ளன. இந்நிலையில் ‘நம்ம பெங்களூரு’ அறக்கட்டளை வழங்குவதாக அறிவித்த விருதையும், பரிசு தொகை ரூ. 2 லட்சத்தையும் ரூபா ஏற்க மறுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக நம்ம பெங்களூர் அறக்கட்டளை செயல் இயக்குநர் ஸ்ரீதர் பாபி ஷெட்டிக்கு ரூபா அனுப்பிய கடிதத்தில், “ஒவ்வொரு அரசு ஊழியரும் அரசியல் கட்சிகள், கட்சிசார் அமைப்புகளிடம் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அரசு ஊழியர் நடுநிலையோடும், சார்பு நிலை இல்லாமலும் பணியாற்ற முடியும். கர்நாடகாவில் தேர்தல் நெருங்குவதால் மக்கள் அனைத்தையும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புபடுத்தி பார்ப்பார்கள். நம்ம பெங்களூரு அறக்கட்டளை பாஜக எம்பி ராஜீவ் சந்திரசேகருக்கு நெருக்கமானதாக கூறப்படுகிறது. அவர் வழங்கும் நிதியில் இயங்குவதாகவும் பேச்சு அடிபடுகிறது. அரசியல் கட்சி சார்ந்த ஒரு விருதை பெற்றுக்கொள்ள என் மனசாட்சி இடம்கொடுக்கவில்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார். ரூபாவின் இந்த முடிவுக்கு பேஸ்புக், ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் பாராட்டு குவிந்து வருகிறது. 13 நடுவர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட நம்ம பெங்களூரு விருதை ரூபா ஏற்க மறுத்ததற்கு நம்ம பெங்களூரு அறக்கட்டளை அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

Source: The Hindu

