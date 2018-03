8 வயது சிறுவன் கொலை; தாய், சகோதரி மீது கொடூர தாக்குதல்: திருக்கோவிலூர் கோர சம்பவத்தில் குற்றவாளி கைது- உடந்தையாக இருந்த பெண்ணும் கைதானார்

திருக்கோவிலூர் அருகே 8 வயது சிறுவனைக் கொன்று, அவனது தாய் மற்றும் சகோதரியை கொடூரமாக தாக்கிய சம்பவம் தொடர்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார். அவருக்கு உதவியாக இருந்த பெண்ணும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அருகே வெள்ளம்புத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஏழுமலை. இவர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு இறந்துவிட்டார். இவருடைய மனைவி ஆராயி(46). இவர்களுக்கு 4 மகன்களும், 2 மகள்களும் உள்ளனர். 3 மகன்கள் பெங்களூருவிலும் ஒரு மகள் திருப்பூரிலும் வேலை பார்த்து வருகிறார். இளைய மகள் அதே கிராமத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் 8-ம் வகுப்பும், இளைய மகன் சமயன் 4-ம் வகுப்பும் படித்து வந்தனர்.

இந்நிலையில் பிப்.21-ம் தேதி இரவு வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த ஆராயி, அவரது இளைய மகள், மகன் சமயன் ஆகிய 3 பேரும் மறுநாள் காலை ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தனர். இதில் சமயன் படுத்த படுக்கையிலேயே இறந்து கிடந்தான். அவனது தாய் ஆராயி, சகோதரி ஆகியோர் பலத்த காயங்களுடன் சுய நினைவின்றி இருந்தனர். உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருவரும் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். அரகண்டநல்லூர் போலீஸார் இதுதொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

4 தனிப்படைகள் விசாரணை

தமிழகத்தை உலுக்கிய இந்த வழக்கில் தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையமும் விசாரணை நடத்தியது. இதைத் தொடர்ந்து வழக்கு விசாரணை சூடுபிடித்தது.

இவ்வழக்கில் குற்றவாளியை பிடிக்க, விழுப்புரம் மாவட்ட எஸ்பி ஜெயகுமார் மேற்பார்வையில் ஏடிஎஸ்பி ராஜராஜன், திருக்கோவிலூர் டிஎஸ்பி அசோக்குமார், மாவட்டக் குற்றப்பிரிவு டிஎஸ்பி வீமராஜ் ஆகியோர் தலைமையில் 60 போலீஸார் அடங்கிய 4 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.

ஆராயிக்கும், அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிலருக்கும் நிலப்பிரச்சினை இருந்து வந்ததால் அந்த பிரச்சினை காரணமாக இந்த கொலை நடந்ததா? அல்லது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்றபோது ஆராயியும், சமயனும் எழுந்து தடுத்தபோது 3 பேரையும் சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு கொலையாளி தப்பிச்சென்றாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணங்கள் உண்டா? என்று பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இந்நிலையில் இக்கொலை மற்றும் கொடூர தாக்குதலில் ஈடுபட்ட நபரை போலீஸார் கைது செய்தனர். இதுகுறித்து நேற்று எஸ்பி ஜெயகுமார் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

இந்த வழக்கில் கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரி தாலுகா மேல்புவனகிரி மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த வீரன் மகன் தில்லைநாதன் (37) என்பவரை நேற்று முன்தினம் மாலை கைது செய்தோம்.

வெள்ளம்புத்தூரில் நடந்த சம்பவத்தைப்போல் இதற்கு முன்பு நாகை மாவட்டம் சீர்காழி, அரியலூர் மாவட்டம் மீன்சுருட்டி, ஏகே சத்திரம், கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம், குள்ளஞ்சாவடி ஆகிய போலீஸ் சரகங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு சம்பவங்களில் தில்லைநாதன் கைது செய்யப்பட்டு 2013 முதல் 2016-ம் ஆண்டு வரை திருச்சி மத்திய சிறையில் இருந்துள்ளார்.

இவ்வழக்கிலும் இவர் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டு அவரை கண்காணித்து வந்தோம். வெள்ளம்புத்தூர் சம்பவத்துக்கு தில்லைநாதன்தான் காரணம் என்பதை உறுதி செய்தோம். பின்னர் அவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டபோது, 3 பேரையும் இரும்புக் கம்பியால் சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு ஆராயி வைத்திருந்த ரூ.9 ஆயிரம், செல்போன் ஆகியவற்றை பறித்துக் கொண்டு தப்பியது தெரியவந்தது. சம்பவத்தின்போது, பாலியல் பலாத்காரத்தில் ஈடுபடவில்லை என தில்லைநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

28 சம்பவங்கள்

மேலும் விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, கடலூர் மாவட்டங்களில் இதுபோன்ற 11 சம்பவங்களில் தில்லைநாதன் ஈடுபட்டுள்ளதும் தெரியவந்துள்ளது. வீடு புகுந்து பெண்களைப் பாலியல் பலாத்காரம் செய்துவிட்டு நகை, பணத்தை கொள்ளையடிப்பதையே நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

அவரை கைது செய்து அவரிடம் இருந்து 6 பவுன் நகை, 2 ஜோடி வெள்ளிக் கொலுசுகள், 9 செல்போன்கள், கொலைக்கு பயன்படுத்திய 2 இரும்பு பைப்புகள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்துள்ளோம். தில்லைநாதன், தான் கொள்ளையடித்த நகை, பணத்தை விற்பதற்கு, தனது தோழியான மேல்புவனகிரியை சேர்ந்த அம்பிகா (29) என்பவரை பயன்படுத்தி வந்துள்ளார். அம்பிகாவையும் கைது செய்துள்ளோம். இவ்வாறு எஸ்பி ஜெயகுமார் கூறினார்.

தமிழகம் முழுவதும் தில்லைநாதன் இதுபோன்று 28 சம்பவங்களில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், சில இடங்களில் பெண்களைப் பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளதாகவும், அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டோர் அச்சம் காரணமாக போலீஸில் புகார் தெரிவிப்பதில்லை என்றும் போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

தாழிடாத வீடுகளே இலக்கு

இவ்வழக்கில் போலீஸார், சுமார் 300 பேரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். கிராமங்களில் கதவுகளை திறந்து வைத்தபடி தூங்கும் வீடுகளை நோட்டமிடும் தில்லைநாதன், நள்ளிரவில் லுங்கி, சட்டையை களைந்து மறைவான இடத்தில் ஒளித்து வைத்துவிட்டு, உள்ளாடை மட்டும் அணிந்தபடி இரும்பு பைப்புடன் வீட்டினுள் நுழைந்து குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். இரும்பு பைப்பில் துணியை சுற்றி நெற்றி பொட்டில் தாக்கிவிட்டு, அங்குள்ள நகைகளை பறித்துச் செல்வது அவரது வழக்கம் என போலீஸார் கூறினர்.

முன்னிரவில் சம்பந்தப்பட்ட கிராமங்களுக்கு வரும் தில்லைநாதன், ஆள்அரவமற்ற சுடுகாட்டில் தூங்கி நள்ளிரவில் எழுந்து குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளார். போலீஸாரிடம் இருந்து தப்பிக்க, பிப்.19-ம் தேதியே தனது செல்போனை ஸ்விட்ச்-ஆஃப் செய்துள்ளார்.

