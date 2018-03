மதுரையில் வைகோ தலைமையில் நியூட்ரினோ எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு நடைப்பயணம்

மதுரை : நியூட்ரினோ எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு நடைப்பயணத்தை மதுரையில் வரும் 31ஆம் தேதி மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தொடங்குகிறார். மதுரை பழங்காநத்தத்தில் வைகோ விழிப்புணர்வு நடைப்பயணத்தை மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார்.மதுரையில் இருந்து கம்பம் வரை 10 நாட்களுக்கு வைகோ தலைமையில் நடைப்பயணம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Neutrino in opposition led by Vaiko, in Madurai awareness hiking

Madurai: neutrinos come in Madurai to protest awareness hiking slst mdmk, General Secretary, Vaiko