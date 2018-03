நிக்காஹ் ஹலாலா, பல தார மணம்: அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு வழக்கு விசாரணை மாற்றம் – உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவு

முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் வழக்கத்தில் உள்ள நிக்காஹ் ஹலாலா மற்றும் பல தார மணத்துக்கு எதிரான மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இது தொடர்பாக மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டை கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

முஸ்லிம் பெண்களை அவரது கணவன்மார்கள் விவாகரத்து செய்ய ஒரே சமயத்தில் 3 முறை ‘தலாக்’ கூறும் முறை சட்டவிரோதம் என உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அறிவித்தது. இது தொடர்பாக சட்டம் இயற்றும் முயற்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. இந்நிலையில் நிக்காஹ் ஹலாலா மற்றும் பலதார மணத்தை எதிர்த்து பாஜகவைச் சேர்ந்தவரும் சமூக சேவகருமான அஷ்வின் உபாத்யா, டெல்லியை சேர்ந்த சமீனா பேகம் ஆகியோர் கடந்த மாதம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்தனர்.

இந்த மனுவை தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா, நீதிபதி ஏ.எம்.கல்வின்கர், டி.ஒய்.சந்திரசூட் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு நேற்று விசாரணைக்கு ஏற்றது. அதில் நிக்காஹ் ஹலாலா, பல தார மணம் குறித்து மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டை அறிய சட்ட அமைச்சகம், சட்ட ஆணையத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது. அந்த வழக்கை அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது. எனவே 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு இந்த வழக்கை விசாரிக்க உள்ளது.

பல தார மணம் என்பது மணமான ஒரு முஸ்லிம் ஆண் தனது மனைவியை விவாகரத்து செய்யாமல் மேலும் 3 பெண்களை மணமுடிக்க அனுமதிப்பது ஆகும். ஹலாலா என்பது விவாகரத்து செய்த தம்பதிகள் மீண்டும் திருமணம் செய்துகொள்ளும் முறையாகும். இதில் பெண் மட்டும் வேறு ஒருவரை மணம் புரிந்து அவரை உடனடியாக விவாகரத்து செய்து வாழ்ந்த பிறகே மீண்டும் தனது கணவரை மணம் செய்ய முடியும். முத்தலாக் வழக்கு தொடரப்பட்டபோதே நிக்காஹ் ஹலாலா, பல தார மணத்தை எதிர்த்தும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால் முத்தலாக் மனுவை மட்டும் விசாரணைக்கு ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் மற்ற விவகாரங்களை பின்னர் விசாரிப்பதாக தெரிவித்தது.

