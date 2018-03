கிருஷ்ணகிரி: அச்சமங்கலம் தனியார் கல்லூரியில் டிப்ளமோ பயிலும் மாணவர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுப்பட்டுள்ளார். மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற மாணவர் ராகுல் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

Diploma students attempted suicide near krishnagiri

