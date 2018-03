திருவள்ளூர் : சூரப்பட்டில் நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் அபகரித்த புகாரில் காங்கிரஸ் பிரமுகர் எம்.கே.பாண்டியன் உள்ளிட்ட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். எம்.கே. பாண்டியன், பாலாஜி, சரஸ்வதி ஆகியோரை கைது செய்து மத்திய குற்றப்பிரிவு நில மோசடி தடுப்பு பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Bills land scam complaint in Surat 3 arrests

Tiruvallur: Surat bills seized fake land documents by Congress in a complaint lodged by m. k. Pandian e