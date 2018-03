விரைவு ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த இளைஞர் மீட்பு

காஞ்சிபுரம் : செங்கல்பட்டு அருகே ஒட்டிவாக்கத்தில் நேற்றிரவு மீட்கப்பட்டார். காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட தென்காசியை சேர்ந்த காக்கும் பெருமாளுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதனிடையே இளைஞர் விழுந்ததும் அபாயசங்கிலியை பிடித்து இழுத்தும் பொதிகை ரயில் நிற்கவில்லை என பயணிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Express train fell from the failed youth recovery

In ottivaka near chengalpattu, kancheepuram: he was rescued last night. With injuries were rescued thenka