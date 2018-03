ஐம்பொன் சலை முறைகேடு விவகாரம் : ஸ்தபதியை காவலில் எடுக்க போலீஸ் மனு

தஞ்சை: ஐம்பொன் சலை தயாரிப்பில் முறைகேட்டில் ஈடுப்பட்ட ஸ்தபதி முத்தையாவை காவலில் எடுக்க போலீஸ் சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பழனி கோயில் முன்னாள் இணை ஆணையர் ராஜாவையும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இருவரையும் 5 நாள் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி கேட்டு கும்பகோணம் நிதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

Police abuse issue: 35 panchdhatu solution taken in a police petition

The irregularities in the preparation of five metals in solution: tanjore big temple was in police custody, muthiah sthapathi petition measured