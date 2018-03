கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி இன்று அறிவிப்பு: காவிரி மேலாண்மை வாரியத்திற்கு சிக்கல்?

நாடுமுழுவதும் பரபரப்புடன் எதிர்பார்க்கப்படும் கர்நாடக மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி இன்று அறிவிக்கப்பட உள்ளது. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தால் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கர்நாடகாவில் காங்கிரஸை சேர்ந்த சித்தராமையா முதல்வராக உள்ளார். இந்த அரசின் பதவிக்காலம், மே மாதம் இறுதியில் முடிவடைகிறது. இதை தொடர்ந்து புதிய அரசை தேர்வு செய்வதற்கான சட்டப்பேரவை தேர்தல் விரைவில் நடைபெறுகிறது. இதற்கான தேரதல் தேதி இன்று அறிவிக்கப்படுகிறது. இதற்கான பணிகள் நடந்து வருகின்றன.

கர்நாடக தேர்தலையொட்டி ஆளும் கட்சியான காங்கிரஸும், எதிர்க்கட்சியான பாஜகவும் ஏற்கெனவே தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளன. பிரதமர் மோடி, பாஜக தலைவர் அமித் ஷா, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி பல்வேறு இடங்களிலும் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.

இதனிடையே, தேர்தல் தேதி அறிவிக்கும் பட்சத்தில், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்த விடும். நடத்தை விதிகள் அமல்படுத்தப்பட்டால் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும் என வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்தை மத்திய அரசு காலம் தாழ்த்தி வருவதாக ஏற்கெனவே புகார் எழுந்துள்ளது.

