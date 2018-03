மே 12ம் தேதி கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல்; 15ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை

நாடுமுழுவதும் பரபரப்புடன் எதிர்பார்க்கப்படும் கர்நாடக மாநில சட்டப்பேரவைக்கு மே 12ம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் எனவும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 15ம் தேதி நடைபெறும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

கர்நாடகாவில் காங்கிரஸை சேர்ந்த சித்தராமையா முதல்வராக உள்ளார். இந்த அரசின் பதவிக்காலம், மே மாதம் 28ம் தேதி இறுதியில் முடிவடைகிறது. இதை தொடர்ந்து புதிய அரசை தேர்வு செய்வதற்கான சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி இன்று அறிவிக்கப்பட்டது.

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஓம் பிரகாஷ் ராவத் இன்றுக காலை அறிவித்தார். மே 12ம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் என அவர் அறிவித்தார்.

இதுகுறித்து மேலும் அவர் கூறியதாவது:

‘‘வேட்புமனுத் தாக்கல் ஏப்ரல் 17ம் தேதி நடைபெறுகிறது. ஏப்ரல் 24ம் தேதி மனுத்தாக்கல் செய்ய கடைசி நாளாகும், வேட்புமனு மீதான பரிசீலனை ஏப்ரல் 25ம் தேதி நடைபெறுகிறது. வேட்புமனுவை திரும்ப பெற 27ம் தேதி கடைசி நாளாகும்.

மே 12ம் தேதி ஒரேகட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. மே 15ம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன. மின்னணு வாக்குப்பதி இயந்திரங்களுடன், யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்யும் சீட்டும் வழங்கப்படும்

கர்நாடக தேர்தலையொட்டி ஆளும் கட்சியான காங்கிரஸும், எதிர்க்கட்சியான பாஜகவும் ஏற்கெனவே தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளன. பிரதமர் மோடி, பாஜக தலைவர் அமித் ஷா, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி பல்வேறு இடங்களிலும் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.

Source: The Hindu

English summary

The Karnataka Assembly elections on May 12; 15th counting

It is anticipated with excitement throughout Karnataka State Assembly elections will be held on May 12 to v