‘‘ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அதிமுக செயலாளர் மனு அளித்துள்ளார்’’ – அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதில்

ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில், மக்களின் எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில், அதிமுக மாவட்டச் செயலாளரே அந்த ஆலைக்கு எதிராக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்திருக்கிறார் என, மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் இன்று (செவ்வாய்கிழமை) செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார்,

“மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியம், காவிரி நீர் ஒழுங்குப்படுத்தும் குழு அமைக்கும் வரை தமிழக அரசு ஓயாது. உச்சநீதிமன்றம் அளித்த கெடு வரும் 29-ம் தேதி வரை உள்ளது. அதுவரை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். அதன்பிறகு தமிழக அரசு அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும்.

நியூட்ரினோ திட்டம் மட்டுமின்றி மக்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக எந்தவொரு திட்டமும் தமிழகத்தில் நிறைவேற்றப்படாது. எந்தவொரு திட்டத்திற்கும் மக்களின் கருத்து மிகவும் அவசியம். இது மக்களின் அரசு.

ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தைப் பொறுத்தவரை அம்மாவட்ட மக்களின் எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில், அதிமுக மாவட்டச் செயலாளரே அந்த ஆலைக்கு எதிராக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்திருக்கிறார்.

ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டாலும், அதற்கு திறப்பு விழா நடத்தப்பட்டது திமுக ஆட்சியில்தான். பல ஆண்டுகள் ஆட்சியிலிருந்துவிட்டு இப்போது பல பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் அதிமுகதான் என்ற மாயத் தோற்றத்தை திமுக உருவாக்குகிறது.

சசிகலா குடும்பத்தினர் அனைவருமே மோசடியில் ஈடுபடுபவர்கள். விவேக் ஜெயராமன் எல்எல்பி படிப்புக்காக என்.ஆர்.ஐ. ஒதுக்கீட்டில் போலியான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தது நிரூபணமானால் அவர் சிறை செல்ல வேண்டும்.

வறட்சி, வெள்ளம் என எல்லா பேரிடர்களையும் எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு தயாராக இருக்கிறது”

என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

‘ Sterlit against the plant collector, he has been petitioning the Secretary of AIADMK ‘-Minister Jeyakumar response

In the case of sterlit, reflecting the thoughts of the people of the district Secretary of the plant here, AIADMK