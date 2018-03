சேலம்: எடப்பாடி அருகே சமுத்திரம் கிராமத்தில் சாலையோர கடையில் முதல்வர் பழனிசாமி தேநீர் குடித்தார். வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு முதல்வருடன் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கரும் தேநீர் அருந்தினார்.

Source: Dinakaran

English summary

A cup of tea in a roadside shop near edappadi he drank cm

In the village of Salem near the sea: edappadi roadside tea shops in principal Palaniswami. Vehicle quote