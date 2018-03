5-வது நாளாக இரவு பகலாக காவல் பணியில் இருந்த ஆய்வாளர் திடீர் மரணம்

மாமல்லபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் தொடர்ந்து 5வது நாளாக இரவு பகலாக பணியில் இருந்த காவல் ஆய்வாளர் ஒருவர் திடீரென உயிரிழந்தார். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஆய்வாளராக பணியாற்றியவர் சுப்பையா. மாமல்லபுரம் அடுத்த திருவிடந்தையில் ஏப்ரல் 11ம் தேதி நடைபெறும் இராணுவ தளவாடங்கள் கண்காட்சியில் பிரதமர் மோடி துவக்கி வைக்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளுக்கான பாதுகாப்பு பணியில் ஆய்வாளர் சுப்பையா ஈடுபட்டிருந்தார். தொடர்ந்து இரவு பகலாக 5வது நாளாக காவல் பணியில் ஈடப்பட்டிருந்த சுப்பையாக்கு இன்று அதிகாலை வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டதையடுத்து அவர் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டார். ஆனால் செல்லும் வழியிலேயே அவர் உயிரிழந்தார்.

Source: Dinakaran

