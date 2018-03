தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு : வானிலை ஆய்வு மையம்

சென்னை : குமரி , மாலத்தீவு பகுதிகளில் மேலடுக்கு சுழற்சியால் தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென் தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் வட தமிழகம் , புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலேயே காணப்படும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அளித்துள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

In a few places in South Tamil Nadu rain chance: Weather Research Center

Chennai: Kumari, Maldives South Tamil Nadu areas crust cycle by a few places in my rain