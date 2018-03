காவிரி வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்படுகிறது : முதல்வர்

சேலம்: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்படுகிறது என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்தில் பேட்டியளித்துள்ளார். ஜலகண்டபுரம் மருத்துவமனையில் ஆய்வு செய்த பின் இவ்வாறு கூறினார். கிராமபுரங்களில் புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் தொடங்கப்படும் என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Cauvery continues to insist the Federal Government to set up the Board: principal

