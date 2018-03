பாஜகவின் ‘ஸ்டீவ் ஸ்மித்’ – கர்நாடக தேர்தல் தேதியை ‘லீக்’ செய்ததால் சர்ச்சை

கர்நாடக தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் முன்பாகவே, பாஜக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு தலைவர் அமித் மாளவியா முன்கூட்டியே ட்விட்டரில் பதிவிட்ட நிலையில், இந்த விவகாரம் தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துவிட்ட போதிலும், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க தடை ஏதுமில்லை என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓம்பிரகாஷ் ராவத் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

224 உறுப்பினர்களை கொண்ட கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி இன்று அறிவிக்கப்ட்டது. தேர்தலுக்கான, வேட்புமனுத் தாக்கல் ஏப்ரல் 17ம் தேதி நடைபெறுகிறது. ஏப்ரல் 24ம் தேதி மனுத்தாக்கல் செய்ய கடைசி நாளாகும்.

வேட்புமனு மீதான பரிசீலனை ஏப்ரல் 25ம் தேதி நடைபெறுகிறது. வேட்புமனுவை திரும்ப பெற 27ம் தேதி கடைசி நாளாகும். மே 12ம் தேதி ஒரேகட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. மே 15ம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன.

தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரபூர்வமாக இன்று காலை 11:00 மணியளவில் அறிவித்தது. ஆனால், தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் முன்பாகவே, பாஜக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு தலைவர் அமித் மாளவியா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டார். தேர்தல் தேதி முன்கூட்டிய வெளியானது தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளளது. பாஜக நிர்வாகிகளுக்கு தெரிந்தது எப்படி என காங்கிரஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

இதுகுறித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ரண்தீப் சுரஜேவாலா கூறியுள்ளதாவது:

‘‘பாஜக சூப்பர் தேர்தல் ஆணையமாக செயல்படுகிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் ரகசிய தகவல்கள் பாஜகவினருக்கு எப்படி கிடத்தது. அப்படியானால் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் மீது எதிர்கட்சிகளுக்கு நம்பிக்கை இழந்து விடும். பாஜக நிர்வாகி அமித் மாளவியா மீது தேர்தல் ஆணையம் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும்’’ எனக் கூறினார்.

இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள பாஜக அதிருப்தி தலைவரும், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரருமான கீர்த்தி ஆசாத் ‘‘ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் போல, பாஜகவுக்கு அமித் மாளவியா. அவரது செயல்பாடுகள் கட்சிக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்துகிறது. அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’ என கூறியுள்ளார்.

தேர்தல் தேதி முன்கூட்டிய வெளியாகி இருந்தால் இதுதொடர்பாக விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தேர்தல் ஆணையமும் உறுதியளித்துள்ளது.

