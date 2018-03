ஈரோடு அருகே வனப்பகுதியில் இரண்டு பெண் யானைகள் உயிரிழப்பு

ஈரோடு மாவட்டம் கடம்பூர், மற்றும் சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதிகளில் இரண்டு பெண் யானைகள் உயிரிழந்தது கண்டறியப்பட்டது.

இதுகுறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்த விவரம்:

கடம்பூர் வனக்கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட பவழக்குட்டையில் நேற்று மாலை வழக்கம்போல வனத்துறை அதிகாரிகள் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அகழி ஒன்றில் ஒரு பெண் யானை இறந்து கிடந்தது கண்டறியப்பட்டது.

யானைகளின் குட்டிகளை அருகே வரவேண்டாம் என விரட்டிய பிறகும் அவை நகராமல் அருகிலேயே நின்று கொண்டிருந்தது. பின்னர் இறந்த யானையை வனத்துறையினர் பரிசோதித்தனர். இதில் ஒரு பெண் யானையின் வயது 20. இந்த யானை உடல்நலம் குன்றி இறந்தது.

இதேபோல் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்புக் காட்டில் அன்பூர் பகுதியில் வனத்துறையினர் ரோந்துப் பணியில் நேற்று மாலை ஈடுபட்டனர். அப்போது அங்கு 25 வயது மதிக்கக்கத்த மற்றொரு பெண் யானையின் சடலம் காணப்பட்டது. இந்த யானையும் உடல்நலம் குன்றி இறந்துவிட்டதாகப் பரிசோதித்த கால்நடை மருத்துவர் தெரிவித்தார்.

யானைகளின் சடலங்கள் வனப் பகுதியிலேயே புதைக்கப்பட்டன.

