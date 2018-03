நீலகிரி: கூடலூர் பாக்கனா பகுதியில் 2 கும்கி யானைகளை காட்டு யானைகள் தாக்கியுள்ளது. கும்கி யானைகளை காட்டு யானைகள் தாக்கியதால் வனப்பகுதி மக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The Nilgiris near kumki elephants wild elephants attacked the Homeric

In part 2 of the Nilgiris: gudalur bakkana kumki elephants wild elephants have attacked. Kumki show elephants yanaigam