காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து இல்லை: மக்களவையில் அமைச்சர் பதில்

ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும் சட்டப்பிரிவான 370ஐ ரத்து செய்வது குறித்த யோசனை எதுவும் மத்திய அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை என மக்களவையில் இன்று உள்துறை இணை அமைச்சர் ஹன்ஸ்ராஜ் கங்காராம் தெரிவித்தார்.

பாஜக எம்பி அஷ்வினி குமாரின் எழுத்துப்பூர்வமான கேள்விக்கு பதிலளித்த உள்துறை இணை அமைச்சர் ஹன்ஸ்ராஜ் கங்காராம் அகிர் கூறுகையில்,

‘‘தற்சமயம் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும் சட்டப்பிரிவான 370ஐ ரத்து செய்வது குறித்த யோசனை எதுவும் மத்திய அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை’’ என்றார்.

அரசியலமைப்பின் 370-வது பிரிவை ரத்து செய்யப்படும் என பாஜக அரசு உறுதியளித்ததை நினைவுபடுத்தி அஸ்வினி குமார், இக்கேள்வியை அவர் கேட்டிருந்தார்.

Source: The Hindu

English summary

There is no special status to Kashmir cancelled: in the House of Commons, the Minister answer

Will provide a special status to Jammu and Kashmir article 370 to cancel there is no suggestion by the Central Government