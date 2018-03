கடந்த 7 ஆண்டுகளில் ஆதார் தகவல்கள் ஏதும் திருடப்படவில்லை : சிஇஓ

டெல்லி : கடந்த 7 ஆண்டுகளில் ஆதார் தகவல்கள் ஏதும் திருடப்படவில்லை என்று ஆதார் ஆணைய

தலைமை செயல் அதிகாரி அஜய் பூஷன் பாண்டே உச்ச நீதிமன்றத்தில் தகவல் அளித்துள்ளார். மேலும் ஆதார் விவரங்கள் பாதுகாக்கப்படும் இடம் பலத்த பாதுகாப்பானது என்று ஆதார் தொடர்பான வழக்கில் அஜய் பூஷன் பாண்டே தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

There is no information in the past seven years has not been stolen aadhaar: ceo

New Delhi: in the past seven years has not been any information stolen aadhaar that commissions, lack of Executive Officer Ajay Bhushan Aadhar