ஆணையத்தின் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் உரிய பதில் அளித்தேன் : வீரப்பெருமாள்

சென்னை : விசாரணை ஆணையத்தின் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் உரிய பதில் அளித்துள்ளதாக ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தில் ஆஜரான பின் ஜெயலலிதாவின் தனி பாதுகாவலர் வீரப்பெருமாள் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் ஆணையம் தன்னிடம் 3 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தியது என்றும் ஆணையத்தில் தெரிவித்த தகவல்களை வெளியே கூற முடியாது என்றும் வீரப்பெருமாள் கூறினார்.

