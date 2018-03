திருப்பூர் : உடுமலை அருகே நரசிங்காபுரத்தில் தண்ணீர் திருட்டை தடுக்க முயன்ற விவசாயி மண்டை உடைக்கப்பட்டது. கல்குவாரிகளுக்கு தண்ணீர் எடுக்க முயன்ற லாரியை தடுத்ததால் விவசாயி உள்ளிட்ட 3 பேர் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

To prevent the theft of water, farmers tried to break the skull

Tiruppur, near narasingapura in the water to prevent theft: udumalai tried farmer skull was broken. To Kalka