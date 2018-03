தருமபுரி : ராமியம்பட்டி ரேஷன் கடையில் வழங்கப்பட்ட அரிசியில் பிளாஸ்டிக் அரசி இருந்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. பிளாஸ்டிக் அரிசி கலந்துள்ளதாக நிம்மங்கரை காலனி கிராம மக்கள் தருமபுரி ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

The Queen was in the plastic ration shop complaints

Dharmapuri: ramiamba of ration shop are provided plastic rice Queen was reported. �