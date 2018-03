தமிழகத்தில் தலைவர்களின் 3 சிலைகள் சேதம் : உள்துறை அமைச்சகம்

சென்னை : தமிழகத்தில் தலைவர்களின் 3 சிலைகள் சேதப்படுத்தப்பட்டதாக புகாரில் 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டதாக உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழக அரசு அளித்த விளக்கத்தை நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்தது. 3 புகார்களின் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்றும் அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

In Tamil Nadu, the statues of the leaders of the 3 damage: Interior Ministry

Chennai: Tamil Nadu leaders in 3 of the statues were damaged in that complaint, 3 people were arrested, Interior Amman