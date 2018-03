‘பாஜகவுடன் மேட்ச் பிக்ஸிங் செய்கிறீர்கள்’-காங். குற்றச்சாட்டு மக்களவையில் அதிமுக எம்.பி.க்கள் கடும் வாக்குவாதம்

பாஜகவுடன் மேட்ச் பிக்ஸிங் செய்து நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் கொண்டுவர அதிமுக எம்.பி.க்கள் தடையாக இருந்து வருகிறார்கள் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. கே.சி வேணுகோபால் குற்றம்சாட்டினார்.

இதையடுத்து, மக்களவையில் காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுடன் அதிமுக எம்.பி.க்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால், பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. குறிப்பாக காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே, கே.சி.வேணுகோபாலுக்கு எதிராக அதிமுக எம்.பி.க்கள் கடும் வாக்குவாதம் செய்தனர்.

பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் 2வது அமர்வு தொடங்கி நடந்து வருகிறது. ஆனால், ஒருநாள் கூட அவை நடவடிக்கைகள் முழுமையாக நடக்காமல் எம்.பி.க்கள் முடக்கி வருகின்றனர்.

காவேரி மேலாண்மை ஆணையத்தை உடனடியாக அமைக்கக் கோரி அதிமுக எம்.பி.க்களும், தெலங்கானாவில் முஸ்லிம் இட ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்கக் கோரி தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி எம்.பி.க்களும் கடந்த 15 நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி அவையை முடக்கி வருகின்றனர்.

இதனால், தெலங்குதேசம், ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் மக்களவையில் அளித்துள்ள நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானத்தை எடுத்துக் கொள்ள முடியாமல் இருந்தது.

இதற்கிடையே காங்கிரஸ் கட்சியும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்கட்சியும் மத்திய அரசு மீது நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் கொண்டு வர நோட்டீஸ் கொடுத்து இருநத்னர்.

ஆனால், எம்.பி.க்கள் அமைதியாக இருந்தால் மட்டுமே அவையில் நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானத்தை விவாதத்துக்கு எடுக்க முடியும் என்று சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த சூழலில், கடந்த 3 நாட்கள் விடுமுறைக்கு பின் இன்று மீண்டும் மக்களவை கூடியது. அவை தொடங்கியதாக அறிவிக்கப்பட்டதும், அதிகமுக எம்.பி.க்கள் கையில் பதாகைகளை ஏந்தி, காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்க வலியுறுத்தி சபையின் மையப்பகுதிக்கு வந்து கோஷமிட்டனர்.

அதேசமயம், மத்திய அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் கொண்டு வரக்கோரி காங்கிரஸ், தெலங்குதேசம், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளின் எம்.பி.க்களும் எழுந்துநின்று முழுக்ககமிட்டனர். இதனால் சபையில் பெரும் கூச்சலும் குழப்பமும் நீடித்தது.

இந்த சூழலில், காங்கிரஸ் எம்.பி. கே.சி. வேணுகோபால் பேசுகையில், தமிழகத்தின் அதிமுக எம்.பி.க்கள் செய்யும் அமளியால், நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது.

‘பாஜகவுடன் மேட்ச்பிக்ஸிங்’ செய்து கொண்டு அவையை நடக்க விடாமல் அதிமுக எம்.பி.க்கள் முடக்குகிறார்கள் என்று குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்.

இதைக் கேட்ட அதிமுக எம்.பி.க்கள் கடும் ஆத்திரமும், கோபமும் அடைந்தனர். அதிமுகவின் அனைத்து எம்.பி.க்களும் காங்கிரஸ் மக்களவைத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவை நோக்கி வந்தனர். மல்லிகார்ஜுன கார்கே அருகே ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி தலைவர் சோனியா காந்தி அமர்ந்திருந்தார்.

உடனே தீபேந்திர சிங் ஹூடா உள்ளிட்ட சில காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் சோனியா காந்தியைச் சுற்றி அரண்போல் நின்று பாதுகாத்தனர். காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுடன் அதிமுக எம்.பி.க்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது என்பது மக்களின் குடிநீர் பிரச்சினை, விவசாயிகளின் வாழ்வாதரப் பிரச்சினை இதற்காக நாங்கள் போராடுகிறோம். இதை கொச்சைப்படுத்தி விட்டீர்கள் என்று அதிமுக எம்பிகள் ஆவேசமாக வாதிட்டனர்.

அப்போது பேசிய சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன், அதிமுக, டிஆர்எஸ் கட்சியின் எம்.பி.க்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்திக்கொண்டிருந்தார், நான் அவையை தொடர்ந்து நடத்த முடியாது. நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானத்தையும் விவாதத்துக்கு எடுக்க முடியாது என்று தெரிவித்து அவையை ஒத்திவைத்தார்.

ஆனால், காங்கிரஸ் எம்.பி. வேணுகோபாலுடன் அதிமுக எம்.பி.க்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், பெரும்பரபரப்பு ஏற்பட்டு, அதில் சில காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் தலையிட்டு பிரச்சினையை முடிவுக்கு கொண்டுவர முயன்றனர். ஆனால், அதிமுக எம்.பி.க்கள் கடுமையான வாக்குவாத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டனர்.

அதன்பின், அவையைவிட்டு வெளியே வந்த மக்களவை காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:

அதிமுக எம்.பி.க்கள் மக்களவை முடக்கும் போராட்டம் என்பது, மத்திய அரசு உதவியால், பாஜகவின் சொல்படி நடக்கும் போராட்டமாகும். நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானத்தை விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக இப்படி போராட்டம் நடத்தி அவையை முடக்குகிறார்கள்.

அவையில் தொடர்ந்து எம்.பி.க்கள் அமளியில் ஈடுபட்டால், தன்னால் எம்.பி.க்கள் எண்ணிக்கையை கணக்கிட முடியாது என்று தெரிவித்திருந்தார்.ஆனால், இன்று 80-க்கும் மேற்பட்ட எம்.பி.க்கள் பதாகைகளை ஏந்த வந்திருந்தது சபாநாயகருக்கு மேலும் வசதியாகப் போய்விட்டது.

நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டால், மத்திய அரசின் உண்மையான பிம்பம் பல்வேறு விஷயங்களில் வெளிவந்துவிடும். குறிப்பாக பொருளாதாரம், வெளியுறவு கொள்கைகளில் மத்திய அரசின் உண்மைமுகம் வெளிப்படும். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

