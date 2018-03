விழுப்புரம் :வெள்ளாம்புத்தூர் சமயன் கொலை வழக்கில் குற்றவாளியை பிடிக்க உதவிய 3 பேருக்கு எஸ்.பி பாராட்டு தெரிவித்தார். கிருஷ்ணமூர்த்தி, கோவிந்தன், கமல் ஆகியோரை விழுப்புரம் எஸ்பி பாராட்டி சன்மானம் வழங்கினார்.

Source: Dinakaran

English summary

Catch the culprits who helped 3 people to praise in villupuram, s. b.

