எங்கள் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பாலுக்கு பதிலாக மாத்திரையைத்தான் கொடுக்கிறோம்: வேதனையில் தூத்துக்குடி பெண்கள்

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக அம்மாவட்ட மக்கள் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், அந்த ஆலையிலிருந்து வெளியேறும் நச்சுப்புகை மற்றும் கழிவுகளால் குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு நோய்கள் ஏற்பட்டு எதிர்கால தலைமுறையே சீரழியும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

தூத்துக்குடியில் இயங்கிவரும் ஸ்டெர்லைட் தாமிர ஆலையிலிருந்து வெளியேறும் நச்சுப்புகை மற்றும் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர் வெளியேற்றம் ஆகியவற்றால், சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன என்பது மக்களின் பிரதான குற்றச்சாட்டாகும். அதனால், ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்பது அப்பகுதி மக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையாக உள்ளது.

இந்நிலையில், ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் தமிழ்நாடு சிப்காட் நிறுவனம் மூலம் 640 ஏக்கர் நிலத்தைக் கையகப்படுத்தி ஆலையை விரிவுபடுத்தும் பணிகளில் இறங்கியுள்ளது. இதனால், ஆலை விரிவாக்கத்திற்கு தடை விதித்து, அந்த ஆலையை முழுவதுமாக மூட தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, தூத்தூக்குடி, குமரரெட்டியாபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர், புதியம்புத்தூர் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் கடந்த 40 நாட்களுக்கும் மேலாக தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறனர்.

இந்த கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் திங்கள்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர்.

அப்போது, ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தன் குழந்தையுடன் ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்கு வந்திருந்த பெண் ஒருவர், அந்த ஆலையால் தாங்கள் அனுபவிக்கும் பாதிப்புகள் குறித்து பேசினார்.

அப்போது, “எல்லா குழந்தைகளும் காலையில் எழுந்தவுடன் தாய்ப்பால் கேட்கும். ஆனால், என் குழந்தைக்கு காலையில் நான் மாத்திரையைத் தான் கொடுக்க வேண்டும். எங்கள் காலம் முடிந்துவிட்டது. ஆனால், எங்கள் பிள்ளைகள் என்ன பாவம் செய்தனர்?” என வேதனையுடன் கேள்வி எழுப்பினார்.

அதேபோல், இளம்பெண் ஒருவர், “ஸ்டெர்லைட் ஆலையிலிருந்து வெளியேறும் நச்சுப்புகையால், புற்றுநோய், தோல் நோய் ஏற்படுகின்றன. இரவில் மூச்சுத்திணறலால் எங்கள் குழந்தைகள் தூங்க முடியாமல் தவிக்கின்றனர்” என தெரிவித்தார்.

இதனிடையே, தமிழ்நாடு சிப்காட் நிறுவனம் தங்களிடம் உரிய காரணத்தை தெரிவிக்காமல், தங்கள் நிலத்தை ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்காக கையகப்படுத்தியதாகவும், நிலத்துடன் சேர்த்து அந்த ஆலைக்காக உயிரையும் கொடுப்பதாகவும் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

Source: The Hindu

Our children only breast milk to replace the pill: women in the torment of Tuticorin

