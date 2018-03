சீனாவை விட இந்தியாவின் உயர்கல்வி விகிதம் மிகக் குறைவு: கனிமொழி கேள்விக்கு மத்திய அமைச்சர் பதில்

சீனாவை விட இந்தியாவில் உயரகல்வியில் சேரும் விகிதம் குறைவாக இருப்பதாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சத்யபால் சிங் தகவல் அளித்துள்ளார். இதை அவர் மாநிலங்களவையில் திமுக அவைத்தலைவர் கனிமொழி எழுப்பிய கேள்விக்கு அளித்த பதிலில் தெரிவித்தார்.

இது குறித்து இணை அமைச்சர் சத்யபால் சிங் எழுத்து மூலமாக அளித்த பதிலில் கூறியிருப்பதாவது: அனைத்திந்திய உயர்கல்வி தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின்படி 2016-17 ஆண்டில் இந்தியாவில் உயர்கல்வியில் சேர்ந்தோர் விகிதம் என்பது 25.2 ஆக இருக்கிறது. இதுவே சீனாவில் உயர்கல்வியில் சேர்ந்தோர் விகிதம் 2016-17 ஆம் ஆண்டில் 48.44 ஆக இருக்கிறது.

உயர்கல்வியை மேம்படுத்திடவும், தேசியத் தேவைக்கேற்பவும், சர்வதேச நிலவரங்களுக்கு ஏற்பவும் நமது உயர்கல்வித் தரத்தை தரமானதாக கட்டமைத்திட பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவுடன் இணைந்து மத்திய அரசு தொடர்ந்து திட்டமிட்டு வருகிறது.

அணுகல், விரிவாக்கம், தரம், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய சமத்தன்மை உள்ளிட்ட காரணிகளை அடிப்படையாக வைத்து இந்திய உயர்கல்வித் துறை நெறிப்படுத்தப்பட்டு மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இது தவிர மாநில அரசுகளின் உயர் கல்வித் துறையை மேம்படுத்த உத்தி வகுப்பு முறையிலும், நிதி உதவி முறையிலும் மத்திய அரசின், ‘ராஷ்டிரிய உச்சதார் சாக்‌ஷிய அபிமான்’ திட்டம் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது.

மேலும் உயர்கல்வி நிதி முகமை என்ற அமைப்பு கம்பெனிகள் சட்டம் 2013-ன் கீழ் தொடங்கப்பட்டு, உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சிக்கு பெரும் உதவி புரிந்துவருகிறது. இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக திமுக மகளிரணி செயலாளருமான கனிமொழி, ’சீனாவை விட இந்தியா மிகவும் பின் தங்கியிருக்கிறதா? தரத்தின் அடிப்படையிலும், அதிக கல்வி நிலையங்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையிலும் இந்தியாவை உலக கல்விக் குடிலாக மாற்ற அரசிடம் திட்டங்கள் உள்ளதா?’ என எழுத்துபூர்வமாகக் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.

