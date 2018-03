நீலகிரி: கூடலூர் வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட நீடில் ராக் வனப்பகுதியில் மூன்று வயது பெண் யானை உயிரிழந்தது. வனப்பகுதிகளில் உணவு,தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் இறந்திருக்கலாம் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Source: Dinakaran

English summary

Gudalur forest elephant deaths in women

You the Nilgiris: gudalur forest range within the three-year-old woman in rock forest elephant died. Vanapagu