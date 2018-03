டெல்லியில் வாடகை கொடுக்காமல் ரூ.518.80 கோடி ஏப்பம் விடும் லீ மெரீடியன் ஓட்டல்: நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சர் தகவல்

புதுடெல்லி லீ மெரீடியன் ஓட்டல் டவரில் 98 தனிநபர்கள் அல்லது கம்பெனிகள் சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமித்துள்ளதாக கடந்த ஆண்டு புது தில்லி நகராட்சி கவுன்சில் (என்.டி.எம்.சி) ரத்து செய்ததாக இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட ஒரு கேள்விக்கு மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் ஹான்ஸ்ராஜ் கங்காராம் அகிர் எழுத்துப்பூர்வமான பதிலை அளித்தார்.

இவ்வோட்டலில் சில பகுதிகள் சட்டப்பூர்வமான பொதுச்சொத்தாகும். ஆனால் அவற்றை தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் தனிநபர்களுக்கும் விற்றுள்ளது மிகப்பெரிய சட்டமீறல் நடந்துள்ளதையே காட்டுகிறது. மேலும் இங்குள்ள அறைகள் மற்றும் அடுக்குமாடிகளின் முழுத்தளங்கள் ஆகியனவற்றை உள்குத்தகைக்கு விட்டதின் மூலம் முன்னாள் உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் யாவும் ஓட்டலில் மீறப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தோடு சிஜே இண்டரநேஷனல் ஓட்டல்ஸ் லிமிட்டெட் உடனான உரிம ஒப்பந்நதத்தை என்டிஎம்சி (நியூ டெல்லி முனிசிபல் கவுன்சில்) முறித்துக்கொண்ட நிலையில் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்த்திலிருந்து அந்த ஓட்டலே ரூ.518.80 கோடிக்கு மேலாக பாக்கி வைத்துள்ளது.

இவ்வாறு அமைச்சர் பதில் அளித்துள்ளார்.

நகராட்சி நிர்வாகம் ஓட்டலையும் அங்கு ஆக்கிரமித்திருப்பவர்களையும் வெளியேற்றி ஓட்டலை மீட்கும் நடவடிக்கையில் இறங்கியது. ஆனால் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து ஓட்டல் குழுமம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. அதனால் மீட்புப் பணி தொடர்ந்து தாமதப்பட்டு வருகிறது.

டெல்லி உயர்நீதிமன்றம், அடுத்த விசாரணை வரும் ஏப்ரல் 9 அன்று நடைபெறும்வரை ஓட்டலின் எஸ்டேட் அதிகாரிக்கு வெளியேற்ற நடவடிக்கை உத்தரவை வழங்கக் கூடாது என முனிசிபல் கவுன்சிலிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

Source: The Hindu

