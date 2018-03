தனியார் நிறுவன ஊழியரிடம் ரூ.19 லட்சம் வழிப்பறி: 6 மாதத்திற்கு பின் 4 பட்டதாரி இளைஞர்கள் கைது

மதுரவாயல் பகுதியில் தனியார் நிறுவன ஊழியரிடம் ரூ.19 லட்சம் வழிப்பறி செய்த வழக்கில் 6 மாதம் கழித்து 4 பட்டதாரி இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

சென்னை, பூந்தமல்லி, காட்டுப்பாக்கம், ட்ரங்க்ரோடு பகுதியில் வசிப்பவர் தவமணிகண்டன்(23) இவர் மதுரவாயல் பகுதியில் உள்ள சென்னை ஆடிட்டிங் கலெக்‌ஷன் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார். கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 30-ம் தேதி அன்று தனது நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ரூ.19 லட்சத்து 54 ஆயிரம் பணத்தை வங்கியிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு அலுவலகத்து தனது இருசக்கர வாகனத்தில் திரும்பிக்கொண்டிருந்தார்.

மதுரவாயல் பைபாஸ், அடையாளம்பட்டு சர்வீஸ் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது அவரை பின் தொடர்ந்து வந்த நான்கு நபர்கள் தவமணிகண்டனை வழிமறித்து கத்தியால் தாக்கி அவரிடமிருந்து ரூ.19 லட்சத்து 54 ஆயிரத்தை பறித்துக்கொண்டு தப்பினர். பணம் வழிப்பறி தொடர்பாக தவமணிகண்டன் மதுரவாயல் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் மதுரவாயல் போலீஸார் குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர்.

கடந்த 6 மாதமாக குற்றவாளிகள் பற்றிய தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. குற்றவாளிகள் தெளிவாக திட்டமிட்டு தவமணிகண்டனிடம் பணத்தை வழிப்பறி செய்தது மட்டும் தெரிய வந்தது. மேலும் தெளிவாக திட்டமிட்டு ஆளில்லாத, வேறு சாட்சியங்கள் எதுவும் இல்லாத வகையில் தங்கள் திட்டத்தை அரங்கேற்றியது தெரியவந்தது.

மதுரவாயல் தனிப்படை போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை செய்ததில் சில துப்புகள் கிடைத்தது. ஆடிட்டர் அலுவலகத்தில் பண வரவு பற்றி தெரிந்த நபர்கள், அல்லது ஊழியர்கள் அல்லது முன்னாள் ஊழியர்கள் இதை செய்திருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீஸார் விசாரணை நடத்தினர்.

இதில் முன்னாள் ஊழியர்கள் சிலரைப்பிடித்து விசாரணை நடத்தியதில் நெல்லையைச் சேர்ந்த எம்பிஏ பட்டதாரி இளைஞர் ராஜசேகர்(25) என்பவர் சிக்கினார்.

அவரிடம் போலீஸார் நடத்திய விசாரணையில் கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து தாம் வழிப்பறி செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார்.

விசாரணையில் ராஜசேகர் ஏற்கனவே ஆடிட்டிங் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துள்ளார். நிறுவனத்தில் பணம் அதிக அளவில் புழங்குவதை பார்த்துள்ளார். பணத்தை வங்கியில் போடுவது, எடுப்பது போன்ற காரியங்களை ஒரே நபர் தனியாக செய்வதைப் பார்த்து, திட்டம் போட்டு திருடினால் பெரிய ஆளாகிவிடலாம் என்று முடிவு செய்துள்ளார். பின்னர் ஒருநாள் வேலையை வீட்டு நின்றுள்ளார்.

தனது நண்பர்கள் தட்சிணாமூர்த்தி(20), மணிகண்டபூபதி(22) வேலப்பராஜா(21) ஆகியோருடன் சேர்ந்து திட்டம் போட்டுள்ளார். ஆடிட்டிங் நிறுவன ஊழியர் தவமணிகண்டன் வங்கியில் பணம் எடுத்து வரும் நாளை கணக்கிட்டு எப்படி வழிப்பறி செய்வது, பின்னர் எப்படி தப்பித்து செல்வது போன்றவற்றை திட்டமிட்டு சரியாக நிறைவேற்றி வழிப்பறி செய்து தப்பிச்சென்றுள்ளனர்.

வழிப்பறி செய்த பணத்தில் கார் பைக் என வாங்கி சொகுசாக இருந்துள்ளனர், ஆனால் போலீஸார் நடத்திய விசாரணையில் சிக்கிக்கொண்டனர். சிக்கிய 4 பேரும் எம்பிஏ, எல்.எல்.பி, என படித்த பட்டதாரிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கைதானவர்களிடமிருந்து ஸ்கார்பியோ கார் ஒன்று, மோட்டார் பைக் மற்றும் ரூ.1 லட்சம் ரொக்கப்பணத்தை போலீஸார் கைப்பற்றினர்.

Source: The Hindu

English summary

Private company employee of RS.19 lakh robbery: for a period of 6 months after the arrest of 4 graduate youths

Maduravoyal private enterprise in the area of the employee in the case of RS.19 lakh robbery done 6 months later, 4 young graduates