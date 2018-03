நெல்லை: நெல்லை மாவட்டம் சங்கரன்கோயில் மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தில் இடியுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது. கடந்த சில நாட்களாக வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் தற்போது மழை பெய்து வருவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Heavy thunderstorm in sankarankoil and surrounding areas.

