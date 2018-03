கர்நாடக தேர்தல் தேதி கசிந்த விவகாரம்; விசாரணை நடத்த புதிய குழு: தேர்தல் ஆணையம் முடிவு

கர்நாடக மாநிலத்தின் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கும் முன் பாஜக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு தலைவருக்கு தெரிந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த தனியாக ஒரு குழு அமைக்கப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதில் மே 12-ம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலும், 18-ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெறும் என தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஓ.பி. ராவத் அறிவித்தார்.

ஆனால், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் தேர்தல் தேதியை அறிவிப்பதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன், பாஜக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைவர் அமித் மாளவியா தேர்தல் 12-ம் தேதி என்றும்,18ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை என்றும் பதிவிட்டார். பின்னர் வாக்கு எண்ணிக்கை தேதியை திருத்தி 15-ம் தேதி என்றும் பதிவிட்டார்.

இந்த விவகாரம் பெரிய சர்ச்சையானது, தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் முன், தேர்தல் தேதிகள் எப்படி, ஆளும் கட்சியைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு தெரியவந்தது என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பின.

இதையடுத்து, தேர்தல் தேதி கசிந்த விவகாரம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ராவத், தேர்தல் தேதி கசிந்தவிவகாரம் மிகவும் தீவிரமானது. இது குறித்து விரைவாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு, தவறு செய்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார்.

இந்நிலையில், தேர்தல் தேதி கசிந்த விவகாரம் தொடர்பாக தனிக்குழு அமைக்கப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டு இருப்பதாவது:

தேர்தல் தேதி வெளியான விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குழுவினர் விசாரணை நடத்தி ஒருவாரத்துக்குள் அறிக்கை அளிப்பார்கள். அதுமட்டுமல்லாமல், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடக்காமல் தடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகளையும், பரிந்துரை செய்யும் இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

