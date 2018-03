ஊட்டி அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் 1ம் தேதி முதல் ஷூட்டிங் நடத்த தடை

ஊட்டி: சுற்றுலா பயணிகள் வரத்து அதிகரிக்க துவங்கியுள்ள நிலையில், வரும் ஏப்ரல் மாதம் 1ம் தேதி முதல் ஜூன் மாதம் 31ம் தேதி வரை மூன்று மாதங்கள் ஊட்டி அரசு தாவரவியல் பூங்கா உட்பட அனைத்து பூங்காக்களிலும் சினிமா ஷூட்டிங் நடத்த தடை விதிக்கப்படுகிறது.நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஏராளமான பூங்காக்கள், அணைகள், புல்வெளிகள், பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் காட்சி முனைகள் ஆகியன உள்ளன. இதனால், கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய மொழிகள் உட்பட பல்வேறு இந்திய மொழி சினிமாக்களின் ஷூட்டிங் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, ஊட்டியில் உள்ள தாவரவியல் பூங்கா, படகு இல்லம், குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்கா போன்ற பகுதிகளில் பாடல் காட்சிகளை படமாக்கி வருகின்றனர். இந்நிலையில், ஆண்டு தோறும் கோடை காலங்களில் மட்டும் ஊட்டியில் சினிமா ஷூட்டிங் நடத்த தடை விதிக்கப்படுகிறது. ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் சமவெளிப் பகுதிகளில் கொளுத்தும் வெயிலில் இருந்து தப்பிக்கவும், பள்ளிகள் விடுமுறை என்பதாலும் ஊட்டிக்கு வெளி மாவட்டம், வெளிமாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றனர். ஷூட்டிங் நடத்தும் போது சுற்றுலா பயணிகளுக்கும், அதே சமயம் சுற்றுலா பயணிகளால் படக்குழுவினருக்கும் பல்வேறு இடையூறுகள் ஏற்படுகிறது. எனவே, இதனை கருத்தில் கொண்டு கடந்த சில ஆண்டுகளாக கோடை காலமான ஏப்ரல் மாதம் முதல் ஜூன் வரை மூன்று மாதங்கள் சினிமா ஷூட்டிங் நடத்த தோட்டக்கலைத்துறை தடை விதிப்பது வழக்கம். இம்முறையும் வரும் ஏப்ரல் 1ம் தேதி முதல் ஜூன் 31 வரை மூன்று மாதங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக தோட்டக்கலை துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

