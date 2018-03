எஸ்.ஐ, ஏட்டு தூக்கம்: காவல் நிலையத்தில் இருந்து கள்ளக்காதலர்கள் எஸ்கேப்

பெரம்பலூர்: பெரம்பலூர் மாவட்டம் குன்னம் தாலுகா புதுவேட்டக்குடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சங்கீதா(27). இவரது கணவர் வேப்பூரை சேர்ந்த பாஸ்கர். இவர்களுக்கு ஒரு மகனும், ஒரு மகளும் உள்ளனர். கணவர் சென்னையில் ஓட்டலில் வேலை பார்க்க சென்ற நிலையில் சங்கீதா வேப்பூர் சுற்றுவட்டாரங்களில் கட்டிட தொழில் செய்து வந்தார். திருச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த கொத்தனார் மணிகண்டன்(26) கடந்த ஓராண்டாக வேப்பூரில் உள்ள உறவினர் வீட்டில் தங்கி, வேலை பார்த்து வந்தார். அப்போது மணிகண்டனுக்கும், சங்கீதாவுக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. இதை கேள்விபட்ட பாஸ்கர் கடந்த 13ம் தேதி புதுவேட்டக்குடிக்கு வந்து மனைவி சங்கீதாவை கண்டித்துள்ளார். இந்நிலையில் கடந்த 16ம் தேதி கணவனிடம் ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்றுவருவதாக கூறிவிட்டு கள்ளக்காதலன் மணிகண்டனுடன், சங்கீதா தலைமறைவானார். மனைவியை கண்டுபிடித்து தரும்படி பாஸ்கர் குன்னம் போலீசில் புகார் கொடுத்ததன் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

இந்நிலையில் கடந்த 23ம்தேதி சங்கீதா தனது கள்ளக்காதலனோடு திருப்பூரில் தங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலின்படி போலீசார் அங்குசென்று சங்கீதா, மணிகண்டனை கைது செய்தனர். அவர்களை குன்னம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்தனர். மறுநாள் அதிகாலை 3 மணிக்கு மணிகண்டனை கைதிகளுக்கான செல்லில் அமர வைத்துவிட்டு, கதவை பூட்டாமல் விட்டுவிட்டனர். வெளியே நடுஹாலில் சங்கீதா உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தார். அப்போது எஸ்ஐ ராஜு, ஏட்டு சிவக்குமார் ஆகியோர் தூங்கி கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கள்ளக்காதலர்கள் அங்கிருந்து தப்பிச்சென்று விட்டனர். நேற்று குன்னம் காவல் நிலையத்திற்கு வந்த மங்களமேடு டிஎஸ்பி பிரகாஷ், எஸ்ஐ, ஏட்டு ஆகியோரை கடுமையாக எச்சரித்தார். மீண்டும் கள்ளக்காதலர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

