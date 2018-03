செங்கோட்டையில் நள்ளிரவு பரபரப்பு: பிரபல புரோட்டா கடை எரிந்து நாசம்

செங்கோட்டை: செங்கோட்டையில் நள்ளிரவு பிரபல புரோட்டா கடை எரிந்தது. நெல்லை மாவட்டத்தில் செங்கோட்டை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை

பகுதியில் உள்ளது. இங்கிருந்து கேரளாவிற்கு தினமும் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இந்த ஊருக்கு புகழ் சேர்ப்பது புரோட்டாக் கடைகளாகும். இந்த வழியாக செல்பவர்கள் அதன் ருசியை சுவைக்க தவறமாட்டார்கள். இங்குள்ள பார்டர் தீப்பாச்சியம்மன் கோயில் அருகில் வல்லத்தைச் சேர்ந்த செய்யதுசுலைமான் என்ற ஆசிக் என்பவர் புரோட்டா நடத்தி வருகிறார். நேற்றிரவு 11 மணிக்கு பணி முடிந்ததும் கடையை பூட்டிச்சென்றனர். நள்ளிரவு திடீரென்று கடையில் உள்ளிருந்து புகை வந்தது. இதைத்தொடர்ந்து கடை எரியத்தொடங்கியது. இதை பார்த்த சிலர் செங்கோட்டை தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதிகாரி சிவசங்கரன் தலைமையில் வீரர்கள் விரைந்து வந்து 2 மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர். இருப்பினும் சமையல் கட்டு முற்றிலும் எரிந்ததால் அங்கிருந்த பொருட்கள் நாசமாகி விட்டன. இதன் சேத மதிப்பு ரூ.4 லட்சம் இருக்கும் என்று தெரிகிறது. இன்று காலையில் லாலாகுடியிருப்பு தெற்கு தெரு வடகாசியம்மன் கோயில் தெருவில் உயர் மின் அழுத்தம் காரணமாக வயர் தீப்பிடித்து அறுந்து விழுந்தது. காலை நேரம் என்பதால் உயிர் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. அங்குள்ளவர்கள் மின் வாரியத்திற்கு தகவல் தெரிவித்ததால் மின் சப்ளை துண்டிக்கப்பட்டது. இதுபோல் புரோட்டா கடையிலும் உயர் மின் அழுத்தம் காரணமாக தீப்பிடித்ததா என போலீசார் விசாரித்து வருகிறார்கள்.

Source: Dinakaran

