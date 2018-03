கிணற்றில் குதித்து காதல் ஜோடி தற்கொலை :வாலாஜா அருகே பரபரப்பு

வாலாஜா: வாலாஜா அருகே இன்று காலை காதல் ஜோடி கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டனர். வேலூர் மாவட்டம் வாலாஜா அடுத்த அம்மணந்தாங்கல் கிராமத்தில் உள்ள விவசாய நிலம் வழியாக அப்பகுதி மக்கள் சிலர் இன்று காலை சென்றனர். அப்போது அங்குள்ள கிணற்றின் கரையில் பைக் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. கிணற்றில் இளம்பெண் சடலம் மிதந்தது. இதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதுபற்றி உடனடியாக வாலாஜா போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அதன்பேரில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து விசாரணை நடத்தினர். மேலும் தகவலறிந்த ராணிப்பேட்டை தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் கமலக்கண்ணன் மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று கிணற்றில் மிதந்த இளம்பெண் சடலத்தை மீட்டனர். அப்போது கிணற்றில் ஒரு ஆண் சடலமும் இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி ஆண் சடலத்தையும் மீட்டு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். கிணற்றின் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்த பைக்கில் பை இருந்தது. அதை போலீசார் சோதனை செய்தபோது அதில் ஆதார் அட்டை மற்றும் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இருந்தது. இதில் சடலமாக கிடந்தவர்கள், வேலூர் அடுத்த ஊசூர் அருகே உள்ள சின்னசேக்கனூர் இந்திரா நகரை சேர்ந்த வேலுமணியின் மகள் எழிலரசி(21) என்பதும், ராணிப்பேட்டை அடுத்த புளியங்கண்ணு மாந்தோப்பு தெருவை சேர்ந்த செல்வராஜ் மகன் சுகுமாறன்(23) என்பதும் தெரியவந்தது. இருவரும் காதல்ஜோடிகளாக இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். இதுகுறித்து போலீசார் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். பின்னர் 2 சடலங்களையும் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக வாலாஜா அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு இருவரும் தற்கொலை செய்து கொண்டதற்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர். காதல் ஜோடி கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Source: Dinakaran

