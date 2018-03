கருப்பு சிவப்பு வெள்ளை கலருக்கு யாரும் உரிமை கோர முடியாது: ஓபிஎஸ் தொடர்ந்த வழக்கில் தினகரன் தரப்பு பதில்

அதிமுக கட்சிக் கொடி வண்ணத்தில் டிடிவி தினகரன் கட்சிக் கொடியைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்று ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் தரப்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் பதிலளித்த டிடிவி தினகரன் தரப்பு, அதிமுகவின் கொடியின் நிறத்தை யாரும் உரிமை கோர முடியாது, கமல்ஹாசன் கூட பயன்படுத்துகிறார் என்று தெரிவித்தனர்.

டிடிவி தினகரன் தொடங்கியுள்ள அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் என்ற அமைப்பின் கொடி, அஇஅதிமுக கட்சி கொடியின் வண்ணத்தைப் போல உள்ளதால், அந்தக் கொடியைப் பயன்படுத்த தினகரனுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும், தங்கள் கட்சிக் கொடியைப் பயன்படுத்தியதற்காக ரூ.25 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்க தினகரனுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் சிவில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி சி.வி.கார்த்திகேயன் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, தினகரன் தரப்பில் பதில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தினகரன் தரப்பு மனுவில் அதிமுக தரப்பு வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, கருப்பு, சிவப்பு, வெள்ளை நிறம் பொதுவானது இவர்களுக்கு அதை யாரும் உரிமம் தரவில்லை என வாதம் வைக்கப்பட்டது. அதற்கு விளக்க மனுத் தாக்கல் செய்ய அதிமுக தரப்பில் அவகாசம் கேட்கப்பட்டதையடுத்து வழக்கு ஏப்ரல் 11-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் டிடிவி தினகரன் தரப்பில் நீண்ட பதில் அளிக்கப்பட்டது. மனுத் தாக்கல் விபரம்:

கொடியையோ, நிறத்தையோ பயன்படுத்தக்கூடாது என உரிமை கோர அதிமுகவுக்கு அதிகாரம் இல்லை. திராவிடத்தைச் சார்ந்த எந்தக் கட்சியும் கருப்பு, சிவப்பு நிறத்தை தனியாகவோ வேறு அடையாளங்களுடனோ பயன்படுத்த முடியும். ஒரு கட்சி மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது எதேச்சதிகாரம் ஆகிவிடும்.

1944-ல் நீதிக்கட்சி தொடங்கியபோதிலிருந்தே கருப்பு சிவப்பு அடங்கிய கொடி தொடர்கிறது. திராவிட கழகமாக மாறியபோதும் பெரியாரால் இந்த நிறங்கள் பயன்படுத்தபட்டன.

1949-ல் அதிலிருந்து பிரிந்த அண்ணாதுரை திமுகவை தோற்றுவித்தபோதும் தொடர்ந்தது. திமுகவிலிருந்து 1972-ல் பிரிந்த எம்ஜிஆர் அதிமுகவை தோற்றுவித்தபோதும் இந்த நிறங்களைப் பயன்படுத்துவது தொடர்கிறது. அண்ணாவின் படத்தை வெள்ளை நிறத்தில் அதிமுக பதித்ததை தவிற அதிமுக, திமுக இடையேயான கொடியில் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை.

அதேபோல இதன்மூலம் மக்களிடமும் எந்த குழப்பமும் இல்லாத நிலையில்தான், தங்களது சின்னங்களையும் திமுக, அதிமுக ஆகியவை மக்களிடம் எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். பெரியாரின் திராவிடக் கொள்கைகளைப் பின்பற்றுகின்ற அதிமுக மட்டுமல்ல, தங்களது ((அமமுக)) அமைப்பு மட்டுமல்ல, அனைத்து திராவிடக் கட்சிகளும் கருப்பு சிவப்பைதான் அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுகின்றன.

தங்களது கொடியில் கருப்பு, சிவப்பு ஆகிய நிறங்கள் 50% இடத்தை மட்டுமே பிடித்துள்ளனர். மீதமுள்ள 50% வெள்ளை நிற இடத்தில் ஜெயலலிதா படத்தை பயன்படுத்தியுள்ளோம். சாதாரணமாக யாரும் பார்த்தால்கூட திமுக, அதிமுக கொடிகளுக்கும், தங்கள் கொடிக்கும் வித்தியாசங்களை காணமுடியும். பெரியார், அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா ஆகியோரை பின்பற்றுபவர்கள் கருப்பு சிவப்பை பயன்படுத்திதான் வருகின்றனர்.

அதை அதிமுக மட்டும் உரிமை கோர முடியாது. மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் கீழ் எந்த ஒரு கொடிக்கும் சட்டரீதியான பாதுகாப்பு இல்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தொடர்ந்த வழக்குகளில் தெளிவுபடுத்தியுள்ள நிலையில், கருப்பு, வெள்ளை, சிவப்பு கொடி தங்களுக்கு மட்டுமே அதிமுக உரிமை கோர முடியாது.

அறிவுசார் சொத்துரிமை அல்லது வணிகக் குறியீடு என்பது வியாபார நோக்கங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். அரசியல் கட்சியில் கொடியைப் பாதுகாப்பதற்கு அதனை பயன்படுத்த முடியாது. எனவே அப்படிப்பட்ட தவறான புரிதலுடன் வழக்கு தொடர்ந்துள்ள அதிமுக மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.

அதிமுகவைப் பொறுத்தவரை வேஷ்டி, சேலை, துண்டுப் பிரசுரங்கள் ஆகியவற்றில் வெள்ளை நிறம் பயனடுத்தபட்டாலும், கொடியில் தனியாக வெள்ளை இல்லை. அதனால் வெள்ளை நிறத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துவதை தடுக்க முடியாது.

ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் வெற்றிக்குப் பிறகு அமமுகவை தொடங்கியுள்ளது என்பது தமிழக மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக ஜெயலலிதாவின் கனவுகளை நிறைவேற்றுவதற்காக டெல்லி உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படியான தற்காலிக முடிவுதான்.

அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளர் என்றோ அல்லது இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற பொறுப்பே கிடையாது. ஆனால் உறுப்பினரால் தாக்கல் செய்த மனுவை ஏற்கக் கூடாது.

பல கட்சிகள் கருப்பு வெள்ளை சிவப்பு நிறங்களைப் பயன்படுத்துவதை மறைத்து அதிமுக இந்த வழக்கை தொடர்ந்துள்ளது. அதிமுக கொடியில் வெள்ளை நிறத்தில் அண்ணா படம் உள்ளபோது, அதே நிறத்தில் ஜெயலலிதா படத்தைப் பயன்படுத்த தடைகோரமுடியாது.

கருப்பு என்பது ஒடுக்கப்பட்ட திராவிட மக்களின் துன்பங்களையும், அவற்றை ஒழிக்கும் நிறமாக சிவப்பும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் கருப்பு, சிவப்பு நிறங்கள் எதை குறிக்கின்றது என்பதும், அதன் முக்கியத்துவம் என்பதும் எடப்பாடி, பழனிசாமி ஆகியோருக்கு தெரியாது.

கருப்பு, சிவப்புடன் மஞ்சள், வெள்ளை ஆகிய நிறங்களை கொண்ட பல்வேறு கட்சி கொடிகளின் படங்களையும் பதில் மனுவில் இணைத்துள்ளோம். அதில் முதலில் தொடங்கப்பட்ட திராவிடர் கழகம் முதல் சமீபத்தில் கமல் தொடங்கிய மக்கள் நீதி மய்யத்தின் கொடிவரை அனைத்திலும் கருப்பு, சிவப்பு நிறங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இவ்வாறு பதில் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

