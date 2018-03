பாக் ஜலசந்தி கடலை 12.14 மணி நேரத்தில் நீந்தி கடந்த ஏடிஜிபி

ராமேஸ்வரம்: ரயில்வே ஏடிஜிபி சைலேந்திரபாபு இலங்கை தலைமன்னாருக்கும், தனுஷ்கோடி அரிச்சல்முனைக்கும் இடையே பாக் ஜலசந்தி கடலை நீந்த முடிவு செய்தார். இதற்காக நேற்று அதிகாலை 1.30 மணியளவில், தலைமன்னார் கடற்கரை பகுதியிலுள்ள ஊர்மலை என்ற இடத்தில் படகில் இருந்து கடலில் குதித்து நீந்த துவங்கினார். நீச்சல் பயிற்சி பெற்ற சக போலீசாரும் இவருடன் இணைந்து தொடர்ந்து நீந்திவர, நேற்று பகல் 1.44 மணிக்கு தனுஷ்கோடி அரிச்சல்முனை கடற்கரையை வந்தடைந்தார். தலைமன்னார் – தனுஷ்கோடி இடையே 32 கிமீ தூரமுள்ள பாக் ஜலசந்தி கடலை 12.14 மணிநேரத்தில் நீந்தி கடந்தார். கரையேறிய சைலேந்திரபாபுவை, ராமநாதபுரம் கலெக்டர் நடராஜன், எஸ்பி ஓம்பிரகாஷ் மீனா, மரைன் போலீஸ் எஸ்பி அசோக்குமார், ரயில்வே எஸ்பி விஜயா உள்ளிட்டோர் வரவேற்று பாராட்டுகளை தெரிவித்தனர். சைலேந்திரபாபு கூறுகையில், ‘‘கடந்த 2 ஆண்டுகளாக பயிற்சி செய்து வந்தேன். பாக் ஜலசந்தி கடலில் ஆபத்தான அஞ்சாலை, ஜெல்லி மீன்கள் அதிகளவில் இருந்தன’’ என்றார்.

Source: Dinakaran

