பணிக்கு தாமதமாக வந்ததற்காக சூபர்வைசரை தோப்புக்கரணம் போட வைத்த அரசு டாக்டர்

ராமநாதபுரம்: சுகாதார மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு தாமதமாக வந்ததால், தோப்புக்கரணம் போட வைத்த டாக்டரை கண்டித்து ராமநாதபுரத்தில் செவிலியர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனில் கிராம சுகாதார மேற்பார்வையாளராக (சூபர்வைசர்) இருப்பவர் இசக்கி அம்மாள். இவர் நேற்று முன்தினம் 15 நிமிடம் தாமதமாக சுகாதார அலுவலகத்திற்கு வந்துள்ளார். அப்போது பணியில் இருந்த டாக்டர், அவரை தோப்புக்கரணம் போட கூறியுள்ளார். வேறுவழியில்லாமல் இசக்கி அம்மாள் தோப்புக்கரணம் போட்டுள்ளார். இதை டாக்டர் தனது செல்போனில் படம் பிடித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து இசக்கி அம்மாள், தமிழ்நாடு கிராம சுகாதார செவிலியர் சங்கத்தின் தலைவி விமலா தலைமையில், ராமநாதபுரம் மாவட்ட சுகாதார துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் புகார் கொடுக்க நேற்று சென்றார். கலெக்டர் அலுவலகத்தில் துணை இயக்குநர் இருந்ததால் வருவதற்கு தாமதம் ஆனது. இதையடுத்து அவர்கள் சுகாதார அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு தரையில் அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆர்ப்பாட்டம் இரவு வரை நீடித்தது.சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற ராமநாதபுரம் போலீசார், அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பின்னர் அலுவலகம் வந்த துணை இயக்குநர் குமரகுருவிடம் புகாரை செவிலியர்கள் அளித்தனர். அவர்களிடம் சம்பந்தப்பட்ட டாக்டர் மீது துறைரீதியாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக துணை இயக்குநர் உறுதியளித்ததை தொடர்ந்து செவிலியர்கள் கலைந்து சென்றனர்.

Source: Dinakaran

