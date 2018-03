கரூர்: குளுத்தலை அடுத்த வடசேரி ஊராட்சி பூவாயிப்பட்டி தென்றல் நகரில் அனுமதியின்றி மணல் அள்ளிய 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தங்கவேல், சங்கர், சரவணன் உள்ளிட்ட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும் அவர்களிடமிருந்து பொக்லைன், 2 ஜே.சி.பி., டிப்பர் லாரியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Without permission in Karur sand mining 4 arrests

Therefore, Karur, poovayippa: the next move in the breeze vadaseri PR without permission to arrest sand mining 4 people