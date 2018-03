கர்நாடக சட்டப்பேரவைக்கு மே 12-ம் தேதி தேர்தல்: ஒரே கட்டமாக நடக்கிறது; மே 15-ல் வாக்கு எண்ணிக்கை- தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

கர்நாடக சட்டப்பேரவைக்கு வருகிற‌ மே 12-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது. மே 15-ம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்று தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

கர்நாடகாவில் ‌ முதல்வர் சித்தராமையா தலைமையில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. வருகிற மே மாதம் 28-ம் தேதியுடன் அவரது ஆட்சிக் காலம் நிறைவடைகிறது. எனவே புதிய அரசை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் ஏற்பாடுகளை தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் கடந்த இரு மாதங்களாக செய்து வந்தது.

தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓம் பிரகாஷ் ராவத் சில நாட்களுக்கு முன்பு பெங்களூருவுக்கு வந்து மாநில‌ அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். பின்னர் டெல்லி திரும்பிய அவர் அங்கு செய்தியாளர்களிடம் நேற்று கூறியதாவது:

மொத்தம் 224 தொகுதிகளைக் கொண்ட கர்நாடக சட்டப்பேரவைக்கு வருகிற மே 12-ம் தேதி சனிக்கிழமை ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்படும். பின்னர் மே 15-ம் தேதி அனைத்து தொகுதிகளிலும் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். வேட்பு மனுத்தாக்கல் வருகிற ஏப்ரல் 17-ம் தேதி தொடங்கும். வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் ஏப்ரல் 24-ம் தேதி ஆகும். வேட்பு மனுக்கள் ஏப்ரல் 25-ம் தேதி பரிசீலனை செய்யப்படும். வேட்பு மனுக்களை திரும்பப் பெற ஏப்ரல் 27-ம் தேதி கடைசி நாளாகும்.

கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிக்க 4 கோடியே 96 லட்சம் பேர் தகுதி பெற்றுள்ளனர். கடந்த தேர்தலை காட்டிலும் வாக்கு சாவடிகளின் எண்ணிக்கை 9 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இந்த தேர்தலில் மாநிலம் முழுவதும் 56,696 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்படும். வாக்காளர்களின் புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்குச்சாவடி சீட்டுகள் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே வழங்க‌ப் படும்.

வாக்குச்சீட்டில் விவரங்கள் கன்னடத்திலும் ஆங்கிலத்திலும் அச்சடிக்கப்படும். மாற்றுத் திறனாளிகளும் முதியவர்களும் சிரமமின்றி வாக்களிக்க சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும். வாக்காளர்கள் தாங்கள் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்து கொள் ளும் வகையில் ஒப்புகைச் சீட்டு அளிக்கும் விவிபிடி இயந்திரம் அனைத்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுடனும் இணைக்கப்படும்.

தேர்தல் விதிமீறல்களைக் தடுக்க கண்காணிப்புக் குழுக்கள், பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்படும். பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டு சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்படும்.

வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவாக ரூ.28 லட்சம் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். கர்நாடக பேரவைத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் உடனடியாக அமலுக்கு வருகின்றன. இவ்வாறு ஓம் பிரகாஷ் ராவத் தெரிவித்தார்.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம்

“கர்நாடகாவுக்கு தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் மத்திய அரசு காவிரி மேலாண் மை வாரியத்தை அமைக்க முடியுமா?” என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓம் பிரகாஷ் ராவத்திடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு அவர், “காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க தடையில்லை. உச்ச‌ நீதிமன்ற உத்தரவை மத்திய அரசு பின்பற்றலாம். நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளுக்கு தேர்தல் ஆணைய நடத்தை விதிமுறைகள் தடையாக இருக்காது” என்று அவர் பதிலளித்தார்.

தேதியை முன்கூட்டி அறிவித்த பாஜக‌

கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தேதியை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் முன்னரே பாஜக தொழில்நுட்ப பிரிவின் தலைவர்களில் ஒருவரான அமித் மால்வியா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தேர்தல் தேதியை அறிவித்தார். இதற்கு காங்கிரஸ், மஜத உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. இந்நிலையில் செய்தியாளர்கள் தேர்தல் ஆணையர் ஓம் பிரகாஷ் ராவத்திடம் பாஜக பிரமுகரின் ட்விட்டர் பதிவு குறித்து கேள்வி எழுப்பியபோது, “இது குறித்து விசாரிக்கப்பட்டு, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

கர்நாடகாவுக்கு தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஆளும் காங்கிரஸ், எதிர்க்கட்சியான பாஜக, முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடாவின் மஜத ஆகிய கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளன.

