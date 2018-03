உச்ச நீதிமன்ற கெடு நாளையுடன் முடிகிறது: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமையுமா?- நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர தமிழக அரசு ஆலோசனை

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தொடர்பான உச்ச நீதிமன்றத்தின் கெடு நாளை முடிகிறது. மேலாண்மை வாரியம் அமையாவிட்டால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர தமிழக அரசு ஆலோசித்து வருகிறது.

காவிரி நதிநீர் பங்கீடு தொடர் பான வழக்கில் கடந்த பிப்ரவரி 16-ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் இறுதித் தீர்ப்பை அளித்தது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம், காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழுவை 6 வாரத்துக்குள் அமைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. இதையடுத்து, பிப்ரவரி 22-ம் தேதி அனைத்துக்கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டிய தமிழக அரசு, பிரதமர் மோடியை சந்தித்து காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்துவது என தீர்மானம் நிறைவேற்றியது. ஆனால், தமிழக குழுவை சந்திக்க பிரதமர் நேரம் ஒதுக்கவில்லை.

மார்ச் 9-ம் தேதி தமிழகம், கர்நாடகம் உள்ளிட்ட 4 மாநில தலை மைச் செயலாளர்கள், பொதுப்பணித் துறை செயலாளர்களை அழைத்து மத்திய நீர்வளத் துறை ஆலோசனை நடத்தியது. இருப்பினும் மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கான இறுதி முடிவு எட்டப்படவில்லை.

இதையடுத்து, தமிழக சட்டப்பேரவையில் மார்ச் 15-ம் தேதி சிறப்புத் தீர்மானம் நிறைவேற்றி பிரதமர் மோடிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அதற்கும் மத்திய அரசு எந்த பதிலும் தெரி விக்கவில்லை.

நாடாளுமன்றம் முடக்கம்

இதற்கிடையே, காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளையும் அதிமுக, திமுக எம்பிக்கள் தொடர்ந்து முடக்கி வருகின்றனர். நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அதிமுக எம்பிக்கள் போராட்டமும் நடத்தி வருகின்றனர். விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன் தலைமையில், விவசாயிகளும் டெல்லிக்குச் சென்று போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

இதனிடையே காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த கெடு நாளையுடன் (மார்ச் 29) நிறைவடைகிறது.

இந்நிலையில், தமிழக பொதுப்பணித் துறை செயலாளர் எஸ்.கே.பிரபாகர், காவிரி தொழில்நுட்பக் குழு தலைவர் சுப்பிரமணியம், முதல்வரின் செயலாளர் சாய்குமார் ஆகி யோர் டெல்லி சென்று மத்திய நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளை நேற்று சந்தித்துப் பேசினர்.

ஆலோசனைக் கூட்டம்

அதைத் தொடர்ந்து, நேற்று பிற்பகலில் முதல்வரின் செயலாளர் சாய்குமார் தலைமையில் தனியாக ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது. இதில் பொதுப்பணித்துறை செயலாளர், காவிரி தொழில்நுட்பக் குழு தலைவர், தமிழக அரசின் டெல்லி அதிகாரிகள், சேகர் நாப்தே உள்ளிட்ட உச்ச நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர்கள் பங்கேற்றனர். காவிரி விவகாரத்தில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.

இதில் நாளைக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளிவராவிட்டால், மார்ச் 31-ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரலாம் என தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அது தொடர்பாக ஆலோசித்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை இன்று கூடுகிறது. அதில், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தொடர்பாக முடிவு எடுக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. அதேநேரம் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்துக்கு பதிலாக வேறு அமைப்பை உருவாக்க அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் டெல்லி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

